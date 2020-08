16 agosto 2020 a

Incendio, cozze in fiamme in un allevamento di molluschi a Taranto.

Singolare intervento dei vigili del fuoco in Puglia. Nella serata di Ferragosto i pompieri tarantini sono intervenuti per un rogo divampato all'interno di un allevamento di molluschi in zona Ponte Punta Penna. I vigili del fuoco hanno notato montagne di cozze in fiamme e per spegnere le fiamme hanno dovuto camminare letteralmente sui molluschi incandescenti. "Non capita tutti i giorni di camminare su un mare di cozze in fiamme", ironizzano i vigili del fuoco con un tweet pubblicato sul profilo nazionale del corpo pubblicando una foto degli operatori che camminano sui molluschi.