Picchia poliziotti e baristi a Barcellona. Arrestato pugile italiano | VIDEO

15 agosto 2020

Picchia poliziotti e baristi a Barcellona. Arrestato pugile italiano.

Il protagonista della rissa che è scoppiata la notte della vigilia di Ferragosto è il pugile milanese di 21 anni che, dopo una scazzottata con due agenti in borghese e due baristi catalani, è stato arrestato. A riportare la notizia, postando anche il video della rissa diffuso in rete, è il sito Milano Today (CLICCA QUI PER VEDERE VIDEO).

Il pugile era in vacanza con alcuni amici e, da quanto riportano i media di Barcellona, avrebbe iniziato a discutere con i dipendenti del bar per il conto.

L'uomo è stato bloccato solo grazie all'intervento di diversi poliziotti. Tuttavia ha avuto il tempo di rompere il sopracciglio e il setto nasale a un barista. Il video della rissa, girato da uno dei residenti dei palazzi limitrofi, è diventato virale.