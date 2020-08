15 agosto 2020 a

Donna morta per morso di un ragno violino a Marsala.

La vittima è una 51enne rumena, Roxamunda Constant morta dopo il morso dell'insetto che, a quanto dicono gli esperti può essere indolore e può avere i suoi effetti anche a distanza di giorni.

La donna si era recata al pronto soccorso Paolo Borsellino lamentando dei fastidi alle gambe. Poi la situazione è precipitata ed è entrata in coma. E' rimasta in rianimazione due settimane per poi spirare giovedì. I medici sono risaliti alla causa della morte con un esame ematologico.

Il ragno violino trova spesso rifugio in giardino o dentro anfratti e fessure nelle abitazioni domestiche