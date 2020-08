Mare, toro invade spiaggia in Calabria. Terrore tra i bagnanti | VIDEO

15 agosto 2020 a

Mare, toro invade spiaggia in Calabria. Terrore tra i bagnanti.

E' accaduto alla vigilia di Ferragosto in Calabria, per l'esattezza a Copo Trionto. di Corigliano Rosso La spiaggia era piena di turisti quando l'animale ha provato la fuga in spiaggia nel mezzo dei bagnanti terrorizzati che si sono ritrovati, loro malgrado in una sorta di Corrida.

La scena è stata ripresa da alcune persone e il video, che in queste ore sta diventando virale, è stato diffuso dal giornale online L'Eco dello Jonio (clicca qui) Il toro è stato recuperato dopo pochi minuti e la spiaggia è stata dunque messa al sicuro.