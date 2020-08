Lite tra pizzaioli a Napoli. Uno accoltellato, l'altro steso con la pala per la pizza

14 agosto 2020 a

Lite tra pizzaioli a Napoli. Uno accoltellato, l'altro steso col la pala per la pizza. I titolari di due pizzerie di Napoli, in via dei Tribunali, hanno discusso per futili motivi colpendosi uno con un coltello l’altro con una pala per infornare le pizze. E successo questo pomeriggio, intorno alle 16:15. Il padre di uno dei due, ha ferito il «rivale» con una coltellata alla gamba che, di tutta risposta, lo ha colpito alla testa con una pala per pizza. Entrambi sono stati portati all’ospedale Pellegrini e se la caveranno con pochi giorni di prognosi. Indagini dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica.