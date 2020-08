Prende a calci novantenne per rubargli il portafoglio | VIDEO

13 agosto 2020 a

a

a

Ha fermato un anziano di 90 anni, ha cercato di distrarlo intavolando un discorso e poi, all’improvviso, ha sferrato piccoli calci alla gamba dell'uomo facendogli perdere l’equilibrio per il tempo necessario a sfilargli il portafoglio. È accaduto a Brescia qualche giorno fa e il responsabile è stato già arrestato dagli agenti della Squadra mobile.

La gravissima aggressione è avvenuta sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza collocate lungo la via dove si è consumata la rapina e i sospetti si sono subito indirizzati su un uomo di 39 anni con precedenti specifici.

Gli investigatori fotogramma dopo fotogramma hanno ricostruito tutta la scena e hanno anche “seguito” il rapinatore in fuga su una bici. Tutti i riscontri sono stati coincidenti nel confermare l’identità del criminale che è stato fermato per la rapina. La bicicletta utilizzata per la rapina è risultata tra l’altro esser di proprietà di un’azienda comunale che fornisce servizi di bike-sharing e che aveva denunciato il furto nel 2019. Anche in questo caso è stata fondamentale la denuncia dell’anziano e la sua capacità di descrivere l’accaduto.