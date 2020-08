Vaccino coronavirus, oltre 4.000 volontari per la sperimentazione allo Spallanzani | VIDEO

12 agosto 2020 a

a

a

Vaccino coronavirus, oltre 4.000 volontari per la sperimentazione allo Spallanzani. A dare l'annuncio, è stato l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato: "La manifestazione d'interesse pubblica dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti covid19 ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio".

Le prime dosi del vaccino erano arrivate a Roma 4 giorni fa e per ora potranno essere utilizzate solo a fini sperimentali. Reclutati tutti i volontari partiranno i test che, secondo i programmi diffusi dalla Regione Lazio nei giorni scorsi, avranno inizio il 24 agosto.