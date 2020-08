11 agosto 2020 a

Roma, ambulanti abusivi e degrado nella zona del Colosseo. Dieci persone multate. Nel corso di un controllo compiuto nelle ultime ore, i militari dell’Arma hanno identificato 30 cittadini stranieri, originari prevalentemente del Bangladesh, di cui dieci sanzionati per un totale di circa 60 mila euro di multe. Le persone sanzionate sono senza fissa dimora e tutti già destinatarie, in passato, del Daspo urbano: sono stati sorpresi a vendere abusivamente la loro merce a passanti e turisti.

I carabinieri hanno sequestrato oltre 500 articoli tra bottigliette d’acqua, occhiali da sole, aste per selfie, e dispositivi elettronici come le «powerbank», privi del tutto o in parte dei requisiti di legge. La merce inoltre non riportava indicazioni sulla provenienza, con le dovute specifiche sul produttore ed importatore, né istruzioni in lingua italiana, contravvenendo alle normative europee a tutela dei consumatori. Durante le operazioni, i carabinieri hanno anche verificato il rispetto delle prescrizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici: oltre 200 persone sono state identificate e invitate al distanziamento sociale. (