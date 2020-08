11 agosto 2020 a

Sesso online, fa spogliare uomo durante videochiamata poi lo ricatta: "Dammi i soldi o diffondo il video".

A riportare la notizia l'AdnKronos. Nella giornata di lunedì 10 agosto a Cento, in provincia di Ferrara, un uomo del posto ha denunciato presso la stazione carabinieri locale che nel corso della mattinata, dopo esser stato contattato su un noto social network da una donna sconosciuta, che si presentava col nome di Alessandra, ha acconsentito ad effettuare con lei una videochiamata, nel corso della quale entrambi si spogliavano simulando atti sessuali. Al termine della conversazione, la donna ha minacciato l’uomo di divulgare il video compromettente registrato, se questo non le avesse dato dei soldi. Sono in atto i necessari accertamenti volti ad identificare la ragazza.