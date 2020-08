10 agosto 2020 a

Roma, fa apprezzamenti a una ragazza poi prende a bastonate il fidanzato.

Gli agenti di polizia hanno arrestato per tentato omicidio K.A., 24 anni, del Mali. Il giovane è stato bloccato in via Romolo Murri, a Roma. Lo straniero, tra l’altro irregolare sul territorio nazionale e senza una fissa dimora, ha aggredito il compagno di una ragazza, alla quale aveva fatto degli apprezzamenti, colpendolo con un bastone e ferendolo alla gola e al volto con delle forbici. I poliziotti, arrivati sul posto, dopo avere disarmato l’aggressore, lo hanno bloccato sequestrando gli oggetti che aveva utilizzato poco prima. Il giovane ferito è stato soccorso e accompagnato in ambulanza in ospedale, dove i sanitari lo hanno medicato e gli hanno diagnosticato 15 giorni di prognosi per le ferite da taglio riportate. Anche la ragazza è stata medicata per alcune contusioni al polso riportate quando ha cercato di difendere il compagno, ne avrà per pochi giorni.