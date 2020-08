10 agosto 2020 a

a

a

Furti, madre e figlia sorprese a rubare ciabatte in un negozio di Venezia.

Nella giornata del 9 agosto, il Comando della Polizia locale ha organizzato un servizio per contrastare il fenomeno dei borseggi e dei taccheggi nel centro storico di Venezia. Una pattuglia in borghese ha intercettato due donne che, uscite da un negozio in Campo della Guerra, si stavano dirigendo verso le Mercerie dell’Orologio con atteggiamenti sospetti. Dopo un breve pedinamento le due donne sono state viste entrare in un negozio, sottrarre da un espositore un paio di ciabatte e uscire velocemente in direzione dell’imbarcadero della linea 2 di Rialto. Alla fermata del vaporetto sono state fermate dagli agenti, che le hanno trovate in possesso di profumi, portafogli, completi intimi e altri oggetti sottratti in diversi negozi lungo Strada Nova, per un totale di circa 300 euro. Le due donne, rispettivamente di 46 e 17 anni, madre e figlia di etnia sinti, sono residenti in terraferma. La madre, visti i diversi precedenti a suo nome, è stata arrestata, mentre la figlia è stata denunciata a piede libero, in quanto al primo reato.