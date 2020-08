Coronavirus, positivi 8 ragazzi tornati da Malta. D'Amato (sanità Lazio): "Aumento dei casi dopo le vacanze"

09 agosto 2020 a

Sono risultati positivi al Coronavirus otto ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta, dove sono stati in vacanza per una settimana. Lo comunica la Asl Roma 3. È stato avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti.

Sempre la Asl Roma 3 comunica di un ulteriore nuovo positivo di ritorno da Ibiza il 31 luglio dove aveva alloggiato in una villa con amici. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato analizza: "Massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione non bisogna abbassare la guardia. Voglio rivolgere un appello ai ragazzi a fare attenzione con il Covid non c’è da scherzare, si rischia di mettere a repentaglio voi e i vostri affetti più cari. Ci attendiamo un aumento dei casi dopo le vacanze", aggiunge.