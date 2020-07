27 luglio 2020 a

Sesso in spiaggia davanti ai bagnanti: 20 mila euro di multa agli amanti.

Una coppia sulla quarantina si è lasciata andare in spiaggia sotto lo sguardo delle altre persone. E' accaduto a Lido di Dante in provincia di Ravenna. La coppia, lui napoletano e lei di Verona, si è "esibita" in un rapporto orale. Per questo sono stati multati: 10 mila euro a testa.

A rendersi conto degli amati focosi è stato un uomo che, intorno alle 16,30, si è reso conto che la coppia stava praticando sesso orale a vicenda su un telo steso sulla sabbia. Prima si è avvicinato alla coppia chiedendogli di smetterla, poi ha chiamato le forze dell'ordine. Prima dell'arrivo della polizia locale intorno alla coppia si era radunato un gruppetto di "curiosi."