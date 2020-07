Ricatto a professionista: dacci i soldi o inviamo a tua moglie le foto dei tuoi incontri intimi

27 luglio 2020 a

Ricatto a professionista: dacci i soldi o mettiamo su internet le foto dei tuoi incontri intimi.

E' accaduto a Cosenza dove un 34enne è stato arrestato dalla polizia per estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori una decina di giorni fa aveva contatto un noto professionista del posto dicendogli che alcuni soggetti della criminalità organizzata erano in possesso di sue foto intime e che le volevano inviare a sua moglie.

Per evitare lo scandalo l'uomo arrestato - che si vantava di essere parente di esponenti della criminalità si è proposto per fare da intermediario chiedendo 10.000 euro per evitare che le foto venissero diffuse in rete.

Intorno a mezzogiorno è scattata la trappola. La vittima si è presentata con 5.000 euro, ma insieme a lui c'erano gli agenti che hanno arrestato il ricattatore.