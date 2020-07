Giovani ladri in spiaggia. A Riccione la polizia denuncia quattro ragazzi, due minorenni

23 luglio 2020 a

La polizia di Riccione (Rimini) ha denunciato in stato di libertà, per furto aggravato in concorso e ricettazione, quattro giovani, di cui due appena maggiorenni e due minorenni. Gli agenti in servizio al posto stagionale della località della riviera romagnola sono stati allertati dal gestore di uno stabilimento balneare di Riccione, vicino alla spiaggia libera nei pressi di piazzale Roma, del furto di alcune borse, lasciate incustodite da alcuni turisti sui lettini dello stabilimento. Erano stati visti quattro ragazzi che, dopo aver preso le borse, si sono diretti, secondo quanto ricostruito, nella vicina spiaggia libera ove, appartati, si erano divisi il "bottino", allontanandosi di fretta subito dopo. Acquisite le descrizioni dei giovani, i poliziotti sono riusciti a rintracciarli nei pressi della stazione ferroviaria di Riccione. Uno di loro portava con sé un grosso sacco contenente svariati oggetti dei quali non è riuscito a giustificare il possesso.

I ragazzi, tutti provenienti da fuori regione, sono stati accompagnati nel posto di polizia, dove i turisti derubati hanno riconosciuto i loro oggetti, riuscendo così a rientrarne in possesso. Dopodiché i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso e ricettazione. Per i due maggiorenni, entrambi provenienti dalla provincia di Monza e Brianza, è scattato il provvedimento del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Rimini, con divieto di ritorno nel Comune di Riccione per tre anni. I due minorenni sono stati consegnati ai rispettivi genitori, arrivati a Riccione da altre località del Nord.