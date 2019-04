Lo storico circuito “Miravalle” di Montevarchi ha ospitato la seconda prova del campionato italiano Motocross prestige 2019. Le mutevoli condizioni climatiche hanno reso la pista, soprattutto nella giornata di domenica, particolarmente impegnativa. Alessandro Lupino ha dimostrato fin da subito di gradire il tracciato toscano ottenendo il miglior tempo nel suo gruppo di prove ufficiali e la pole position di categoria nelle cronometrate. Nelle manche titolate della classe MX1 Alessandro è sempre partito nelle prime posizioni e, dopo aver preso il comando, ha impresso un ritmo talmente alto alla gara che nessuno degli avversari è stato in grado di tenere il suo passo. Doppia vittoria per il viterbese a fine giornata e primo posto nella classifica di campionato con quattro affermazioni su quattro manche finora disputate. Poca fortuna per Lupino nella Supercampione. Scattato subito al comando in partenza, alla prima curva è stato purtroppo superato da tutti gli avversari per lo spegnimento della sua moto. Alessandro ha provato a riprendere la gara ma viste le pessime condizioni della pista, battuta in quel momento da forti piogge, ha preferito ritirarsi per non rischiare di incorrere in qualche infortunio. Lunga pausa dalle competizioni per Lupino che rientrerà in gara l’11 e 12 maggio a Mantova per il Gran premio della Lombardia, quinta prova del campionato mondiale motocross Fim. Alessandro Lupino: “Sono contento di come è andato il fine settimana. In entrambe le giornate ho spinto forte e mi sono divertito molto in moto. Purtroppo il meteo non ci ha aiutato. Il terreno della pista era molto compatto ma appena scendeva un po’ di pioggia diventava estremamente scivolosa e bisognava dosare molto attentamente il gas per evitare di cadere. Ho vinto entrambe le manche della MX1 ed è stato un ottimo allenamento. Nella Supercampione sono partito al comando ma la mia moto si è spenta in fondo al rettilineo dopo che ho attraversato una pozza d’acqua. Ho provato a ripartire ma le condizioni della pista erano davvero proibitive ed ho preferito ritirarmi. Domani mi trasferirò in Olanda per una settimana di test con il mio team”.