Hyundai inventa l'audio personalizzato per i singoli passeggeri dell'auto

Hyundai Motor Company ha rivelato per la prima volta il 21 agosto 2018 un'inedita tecnologia, la Separated Sound Zone (SSZ), che - sostiene la casa coreana in una nota inviata alla stampa specializzata - consente a ogni passeggero di un veicolo di sperimentare un audio personalizzato.

In sostanza "sarà possibile ascoltare musica, effettuare chiamate vocali e ricevere avvisi acustici pur mantenendo uno spazio sociale senza cuffie in cui i passeggeri possono conversare liberamente".

La tecnologia SSZ - spiega Hyundai "crea e controlla i campi acustici della vettura, consentendo al guidatore e a ciascun passeggero di ascoltare suoni isolati. I diversi altoparlanti installati nel veicolo dispongono di una tecnologia che utilizza principi scientifici per ridurre o aumentare i livelli audio delle onde sonore. Ciò annulla la sovrapposizione dei suoni prodotti su ogni sedile, ricreando lo stesso effetto degli attuali sistemi di cancellazione del rumore, ma senza la necessità di cuffie.

"Nell'era della guida autonoma - ha dichiarato Kang-duck IhRicercatore presso il NVH Research Lab di Hyundai - , i clienti richiederanno possibilità di intrattenimento sempre più personalizzabili all'interno dei veicoli che includono innovazioni tecnologiche come il Separated Sound Zone. Spero che offrendo a conducenti e passeggeri spazi audio indipendenti e su misura, sperimenteranno un ambiente di trasporto più confortevole e divertente".



"Considerando i differenti gusti musicali delle persone - ha aggiunto il ricercatore - , alcuni passeggeri scelgono di utilizzare le cuffie durante un viaggio creando una barriera sociale inutile quando si tratta di interagire con gli altri passeggeri. Viaggiando, invece, su un veicolo dotato di tecnologia SSZ di nuova generazione, ogni passeggero può connettere il proprio smartphone tramite Bluetooth e vivere la propria esperienza sonora senza interferire con il flusso audio degli altri passeggeri che al tempo stesso mantengono la possibilità di conversare tra loro mentre ascoltano la musica."



Quando viene utilizzato il sistema SSZ, anche le chiamate in vivavoce possono essere isolate garantendo la privacy dei singoli passeggeri. Inoltre, questa tecnologia innovativa può eliminare gli avvisi acustici non necessari per il passeggero, ma mantenendoli per il guidatore per il quale sono importanti, come la guida vocale alla navigazione o le segnalazioni relative ai sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense. Il sistema SSZ - sottolinea Hyundai - "isola questi suoni mantenendo un'area silenziosa per i passeggeri e rivelandosi particolarmente utile per preservare il sonno dei bambini o degli altri occupanti".

La tecnologia SSZ è in fase di sviluppo dal 2014 e dovrebbe essere pronta per l'installazione sui veicoli prodotti in serie entro uno o due anni.