Europee, exit poll: Lega primo partito

Si sono chiuse alle ore 23 le urne in tutta Italia. E' cominciato lo spoglio per le Europee, mentre quello per le amministrative comincerà alle 14 di domani, lunedì. Secondo gli exit poll Opinio per la Rai, la Lega è il primo partito con una percentuale tra il 27 e il 31 per cento. E il Pd - tra il 21 e il 25 per cento - ha sorpassato i 5 Stelle (18,5-22,5 per cento).

I MULTIPOLL LA7 Lega 26.5-29.5%; Partito democratico 21-24%; Movimento 5 Stelle 20-23%; Forza Italia 9-11%; Fratelli d’Italia 5-7%. Questi i dati del primo multipoll di Swg per La7 alla chiusura dei seggi.

ISTANT POLL SKY Lega primo partito con il 27-30% dei consensi, seguito dal Pd al 21,5-24,5%, che sorpassa i Cinque stelle, fermi al 20-23%. Forza Italia tra il 9 e l’11% e Fratelli d’Italia al 5-7%. Mentre ’Più Europà di Emma Bonino è data tra il 2 e il 4%. Questo l’istant poll di Quorum/ Youtrend per Sky Tg24. Il dato, si precisa, è una forchetta. Secondo le stesse rilevazioni La Sinistra si attesta tra l’1,5-3,5%; Europa Verde tra lo 0,5 e l’1,5. La voce ’Altri' oscilla tra il 3,5 e il 5,5%.