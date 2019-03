Corruzione: arrestato Marcello De Vito, presidente M5s dell'Assemblea capitolina

A luglio 30 Ferrari al Circolo Polare Artico, nuovo record Barone

Roma, 20 mar. (askanews) - Dopo i record di velocità in Romania, in Cina e in Marocco, a bordo della sua Ferrari 458 Italia, Fabio Barone si appresta a una nuova impresa: porterà per la prima volta il 6 luglio 30 Ferrari al Circolo Polare Artico, entrando nuovamente nel World Guinness Record. Mai, infatti, il cavallino rampante era arrivato così a Nord, spiega il pilota e presidente del Ferrari ...