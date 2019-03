Fa carte false per convincere l'amante di aver lasciato la moglie

E' arrivato a fare carte false pur di far credere a quella donna, con la quale aveva intrecciato una relazione extraconiugale, che stava lasciando la moglie. Per convincerla le aveva mostrato un’istanza di separazione firmata da un avvocato di Civitavecchia che tuttavia ha disconosciuto la paternità di quell’atto. L’uomo, un barista cinquantenne della provincia di Viterbo, è dunque finito a processo per falso e falso ideologico.

La relazione “incriminata” risale al periodo 2010-2011 quando l’uomo iniziò a frequentare un’avvocatessa della Capitale. Ieri in aula, davanti al giudice monocratico Giacomo Autizi, ha deposto la collega di studio che ha raccontato anche come è stato scoperto il raggiro. L’avvocatessa aveva aiutato in qualche modo l’uomo a depositare l’istanza per il rinvio di un’udienza di separazione. Tuttavia il legale fu raggiunta poco dopo da una telefonata della moglie del barista che le chiedeva per quale motivo aveva incontrato il marito poco prima e le svelava che non c’era alcuna separazione in atto. Proprio in quei momenti – ha raccontato la testimone in aula – la collega ricevette la telefonata del barista sul cellulare. Ne nacque una sorta di “teleconferenza” a tre a suon di parole grosse e scenate di gelosia.

In ogni caso dopo un'attenta analisi dell'istanza che l'uomo voleva depositare in tribunale è emerso che questa era palesemente falsa. Il legale che risultava averla siglata ha disconosciuto la firma e ieri in aula ha confermato di non aver mai redatto alcun documento per conto del barista. Il giudice ha rinviato al 17 ottobre per ascoltare tutti i testimoni che restano.