E' morto Mario Marenco. Aveva 85 anni. E' stato l'indimenticabile compagno (di successo) delle trasmissioni di Arbore e Boncompagni.

Architetto e attore, ha lavorato in radio e in tv nei programmi di Arbore e Boncompagni creando personaggi straordinari, rimasti nella memoria: in 'Indietro tutta' era ad esempio il bambino Riccardino, un personaggio fortunatissimo.