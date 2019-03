Liquami nel lago, appello alla Regione

“Il peccato originale è della Regione Lazio che si disinteressa degli sversamenti di rifiuti organici nel lago di Bolsena”. Ad esprimere questa posizione netta è Massimo Pierangeli, direttore generale del Cobalb, il consorzio pubblico, da 4 mesi in liquidazione, che dagli anni ’90 gestisce il sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico dei paesi orbitanti intorno al bacino lacustre vulcanico più grande d’Europa.

L’ente è partecipato dalla provincia di Viterbo e da 9 Comuni (Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo), i quali nell’ultima riunione dell’ottobre scorso hanno deliberato la fine dell’azienda, in assenza dei fondi che rivendicano da parte della Pisana, per far fronte alle necessità operative. Probabilmente, un ultimo disperato tentativo per ottenere quanto la legge regionale 152 del 2006 riconosce loro senza mezzi termini: l’annessione a Talete, gestore unico del servizio idrico nell’Ato 1 Lazio Nord, proprio a partire da quell’anno. L’incorporazione non è mai avvenuta, ma dal 2009 la Regione lazio ha comunque interrotto i finanziamenti al Cobalb che, lasciato solo, ha visto salire i propri debiti con i fornitori di energia fino a oltre 4 milioni di euro.

Pierangeli non salva nessuno: “Dalla Polverini a Zingaretti, nessun governatore ha applicato la norma che ci legittimava a fonderci in Talete e costringeva tutti i Comuni del Viterbese a consorziarsi entro sessanta giorni, pena il commissariamento. Non si volevano pestare i piedi ai sindaci dello stesso colore politico”. E spiega: “Un bacino idropotabile così importante può essere mantenuto solo con l’ausilio della fiscalità generale”.

