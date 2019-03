Viterbo, scongiurati gli aumenti delle imposte

Un bilancio da 74 milioni di euro, di cui 62 di spese correnti e 12 di investimenti. E’ quello che il sindaco Arena e l’assessore Enrico Contardo si accingono a portare all’esame della maggioranza e poi all’approvazione della giunta orfana di FdI. Il ragioniere capo sta limando la manovra, la prima interamente frutto della nuova amministrazione, e per questo la riunione è slittata da venerdì a martedì prossimo. Dopodiché inizierà l’iter in commissione per poi sbarcare in consiglio entro la fine di marzo per il via libera definitivo, numeri permettendo visto che i meloniani per ora restano sull’Aventino. Non ci saranno aumenti delle tasse e delle tariffe a domanda individuale (anche se resta qualche margine di incertezza per la Tari), assicura l’assessore Contardo.

Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 6 marzo