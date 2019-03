Arena taglia corto: "Non perdo più tempo con i partiti"

Dopo le montagne russe degli ultimi giorni, quello di giovedì 28 per il sindaco Arena è stato un giorno di tregua e di quiete, perlomeno apparente. "Sto lavorando a testa bassa, ci sono numerose questioni da portare avanti e, come ho già detto, non voglio perdere un minuto di più per risolvere questa crisi che nasce esclusivamente dai partiti", dichiara il primo cittadino, che è ora in attesa che dal fronte Fratelli d'Italia arrivino nuove dopo il ritiro dei due assessori Laura Allegrini (lavori pubblici) e Marco De Carolis (cultura e turismo). I meloniani, dopo aver fatto ballare il sindaco, hanno scelto la via del silenzio. Ufficialmente, come riportato dal Corriere di Viterbo, tengono il punto su Claudia Nunzi ma il gruppo consiliare è tutt'altro che compatto sulla linea da seguire