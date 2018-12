Una Protezione civile da encomio

Ultima seduta per il 2018 del consiglio comunale andato in scena l’altra sera nell’aula di palazzo Nuzzi. Il clima disteso delle festività ha fatto sì che gli animi non si riscaldassero più di tanto, con le opposizioni che hanno stuzzicato la maggioranza attraverso le interrogazioni, principalmente sulla situazione dell’asilo nido di Petignano.

Ma a caratterizzare il Consiglio è stata invece la lettura di una missiva con la quale il sindaco Angelo Giuliani dava notizia di due importanti riconoscimenti ottenuti dal gruppo comunale della Protezione civile. A scrivere, il Dipartimento della Protezione civile Regione Lazio in cui si erano contenute le motivazioni che hanno portato a premiare il Gruppo della ProCiv di Orte con una benemerenza e un encomio.

La benemerenza semplice a titolo collettivo è stata riconosciuta a testimonianza dell’opera e dell’impegno profuso nel corso degli interventi di Protezione civile effettuati a supporto delle comunità locali colpite dalle calamità naturali che hanno interessato la Regione Lazio nel periodo dal 2014 al 2018.

