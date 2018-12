Negati i fondi per la rete wi-fi pubblica

Fondi europei per la realizzazione di una rete wi-fi pubblica e gratuita: Tarquinia resta a secco, non rientrando tra le prime mille domande presentate. In graduatoria invece il Comune di Tuscania. Dopo la mancanza di progetti da presentare per i bandi europei e l’inammissibilità della domanda per accedere ai fondi regionali per le manifestazioni natalizie, arriva un’altra bocciatura per la cittadina tirrenica.

La domanda presentata dalla passata amministrazione infatti non figura tra le prime mille e dunque viene esclusa dai fondi.

Un’iniziativa europea nata la scorsa primavera denominata “WiFi4EU”, attraverso la quale sarebbero stati elargiti – a fondo perduto – 15.000 euro per ciascun Comune che avesse inteso offrire gratuitamente, ai suoi cittadini e a quelli dell’Unione europea, una rete wifi gratuita e sicura. L’iniziativa WiFi4Eu promuove il libero accesso alla connettività wifi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei.

L’erogazione del bonus da 15.000 euro non è stata automatica: il primo passo consisteva nella presentazione di una domanda da parte dell’ente pubblico. E l’amministrazione Mencarini su segnalazione del Movimento 5 stelle aveva dimostrato il proprio interesse. Peccato che non sia stata così rapida.

