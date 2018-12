Ztl e zona pedonale, modifiche degli orari in questi giorni di festa

Provvedimenti al traffico veicolare a Viterbo nella ztl del settore denominato Centro Storico (CS) e nella zona pedonale corso Italia-piazza delle Erbe-via Roma questo fine settimana e nei giorni festivi del periodo natalizio.

È stato stabilito con apposita ordinanza (n. 601 del 24 dicembre 2018), emanata dal Comando di Polizia Locale.

Pertanto, dalle 21 alle 24 dei giorni venerdì 28, sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 dicembre 2018, e nei giorni sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019, sarà interdetta la circolazione a qualsiasi tipo di veicolo in corso Italia, piazza delle Erbe e via Roma.

Negli stessi giorni e negli stessi orari sarà estesa inoltre la ztl del settore Centro Storico.

"Gli eventi natalizi in corso in questo periodo nel nostro centro storico richiamano un notevole numero di persone, viterbesi e non, a piedi e con le auto - ha sottolineato l'assessore alla Polizia Locale, Claudia Nunzi -. Per vivere al meglio la nostra città, ma anche per una questione di sicurezza, sia per i pedoni che per gli automobilisti, abbiamo ritenuto opportuno limitare la concentrazione di auto anche nella fascia oraria serale, soprattutto nei giorni in cui si prevede una maggiore affluenza".