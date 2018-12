Di Battista torna in Italia e va al ristorante con la famiglia

Sarà che il Natale è la festa della famiglia, sarà il richiamo dei celebri rigatoni dopo mesi di tortillas, fatto sta che Alessandro Di Battista ha scelto Civita Castellana, suo paese d’origine, e il ristorante Mignolò, autentico tempio della gastronomia locale, per la sua prima apparizione pubblica in Italia il giorno di Santo Stefano, dopo il ritorno dall’anno sabbatico in Sudamerica.

Sbarcato a Fiumicino la sera della vigilia e smaltito il jet lag, Dibba ha pranzato insieme alla compagna Sahra, al figlioletto, alla mamma e alla sorella.

Ci fosse stato anche papà Vittorio – che vuoi per l’indole, vuoi per la fama acquisita nelle ultime settimane in aggiunta a quella che da queste parti ha sempre avuto, avrebbe finito per rubare la scena al figliol prodigo – la “sacra famiglia” pentastellata sarebbe stata al completo.

