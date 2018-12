Nuova caserma dei vigili del fuoco: ripartono i lavori

I lavori della nuova caserma dei vigili del fuoco sulla Cassia Nord ripartiranno a gennaio.

Lo annuncia al Corriere di Viterbo il nuovo comdandante dei vigili viterbesi, Emanuele Pianese, che in proposito ha avuto precise rassicurazioni dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio.

Ripartiranno i lavori del secondo lotto, fermi dopo un ricorso al Consiglio di Stato presentato da una ditta esclusa dall’appalto.

Stavolta dunque il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha deciso di non aspettare i tempi biblici dei tribunali e della burocrazia, anche perché dal punto di vista logistico i disagi per il comando provinciale dei vigili del fuoco, attualmente dislocato su due diverse sedi a notevole distanza l’una dall’altra, non sono pochi.

(Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 28 dicembre 2018 - COMPRA L'EDIZIONE DIGITALE)