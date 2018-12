Rogo nella palazzina, disposta l'autopsia sul ventenne morto

Verrà conferito nelle prossime ore l’incarico al medico legale che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo di Alieu Jallow, il ventenne del Gambia morto in conseguenza del rogo divampato la notte della vigilia di Natale in una palazzina popolare in via Vico Squarano, al Carmine.

Il pm Pacifici ha disposto l’esame autoptico, programmato non appena la salma sarà ufficialmente riconosciuta da un familiare o da un conoscente, per chiarire le cause della morte, anche se tutto fa pensare che si tratti di soffocamento per i fumi inalati nel tentativo di mettersi in salvo, nel vano scale della palazzina.

Contrariamente agli altri due occupanti con cui divideva l’appartamento, ovvero l’assegnatario della casa popolare, Andrea Nerici, e un connazionale di 23 anni, Alieu ha pensato di mettersi in salvo salendo al piano superiore: una scelta che gli è costata la vita. Vista il particolare posizionamento dei solai, il fumo è andato ad incanalarsi proprio nelle scale, divenute una sorta di camera a gas, senza lasciare possibilità di scampo al ventenne.

