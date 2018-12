Al regista D'Alatri le chiavi della città

Nei giorni scorsi il regista Alessandro D’Alatri verrà insignito dell’onorificenza della consegna delle “Chiavi della Città” di Orte.

La cerimonia, aperta al pubblico, si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Nuzzi, alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni cittadine e degli studenti dell’istituto omnicomprensivo di Orte.

D’Alatri lo scorso ottobre aveva ricevuto il Premio Filoteo Alberini come eccellenza del cinema italiano in occasione dell’apertura del Festival del Cortometraggio 2018 che premia i migliori registi di corti cinematografici italiani. Con questo riconoscimento l’amministrazione comunale ha voluto premiare il regista “non soltanto per i suoi indubbi meriti artistici, ma anche per la sua sensibilità nei confronti del sociale, aspetti che ricorrono in tutte le sue opere, puntualmente rappresentati in temi di stretta attualità”.

Mentre si sta già lavorando per l‘edizione 2019 del Festival del Cortometraggio, nel corso della conferenza stampa verranno illustrati i progetti che il Comune sta portando avanti.

