Cittadinanza onoraria per Salvatore Grillo

Tempo di auguri per i cittadini valentanesi, che qualche settimana fa hanno accolto con grande entusiasmo il vicario prefettizio, Salvatore Grillo, insignito della cittadinanza onoraria. Un attestato di affetto e stima, che Grillo ha voluto ricambiare attraverso una lettera aperta, rivolta alla popolazione del piccolo centro.

“Caro sindaco - scrive il vice prefetto di suo pugno -. La prego di volersi rendere interprete, presso tutti i cittadini e la sua municipalità, della mia più sincera e sentita gratitudine per la concessione della cittadinanza onoraria di Valentano. E’ un riconoscimento che mi onora profondamente e costituisce sicuramente uno dei momenti più significativi e gratificanti del mio percorso professionale, perché so nascere da apprezzamento per il mio lavoro e stima verso la mia persona”.

Un compito difficile quello che il vicario prefettizio ha portato avanti, in un momento di crisi dell’amministrazione locale passata .

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 27 dicembre 2018