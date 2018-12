Lavori alla scuola media Sacconi

Solai che necessitano di rapidi interventi anche alle scuole medie Ettore Sacconi. Natale di lavoro, dunque, per le scuole locali: dopo le note vicissitudini delle scuole elementari la situazione non è migliore nel plesso scolastico in via Umberto I.

A seguito delle indagini diagnostiche dei solai eseguite nella scuola media Ettore Sacconi dall’ingegnere Stefano Proli, si è evidenziata l’urgenza di intervenire nel consolidamento di alcuni solai di copertura, che presentano degli avvallamenti, e nel consolidamento di due pilastri posti all’interno del chiostro.

L’Amministrazione ha ritenuto dunque di dover procedere con estrema urgenza all’esecuzione di questi interventi per mettere in sicurezza la scuola media Ettore Sacconi

Per non creare problemi alla riapertura della scuola, l’Amministrazione ha deciso di effettuare i lavori durante le vacanze natalizie. Proprio per questo è stata individuata e incaricata già la ditta per un intervento dal costo complessivo di oltre 33mila euro. Tornando alle elementari, diverse le situazioni da valutare.

Il genio civile ha chiesto ulteriori indagini geotecniche estendendole anche alle strutture vicine esistenti prima di acconsentire alla richiesta di autorizzazione sismica per il padiglione Bonelli. Per questo motivo i lavori all’interno sono stati bloccati dal direttore del cantiere già dal 1 ottobre scorso e sino al 15 gennaio. Le nuove indagini avranno un costo di poco superiore ai 14mila euro.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 27 dicembre 2018