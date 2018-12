Preso e denunciato chi ha provocato il rogo della palazzina

E’ stato rintracciato nella mattinata di mercoledì 26 dicembre 2018, dagli uomini della Volante della questura di Viterbo, in sinergia con la Squadra Mobile, l’uomo che dormiva nello scantinato dal quale, nella notte del 24 dicembre scorso, è scaturito l’incendio in via Vico Squarano 50, che è costato la vita al 20enne del Gambia Alieu Jallow (LEGGI).

Si tratta di un 29enne, di nazionalità rumena, che si era reso irreperibile subito dopo l'incendio, ma che è stato identificato e rintracciato grazie a numerose prove testimoniali raccolte dagli investigatori sul posto.

Il rumeno è stato quindi denunciato per incendio colposo, omicidio colposo e omissione di soccorso.