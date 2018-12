Vinciotti: "Vigili urbani non significa solo multe"

“Mancano vigili urbani, e dobbiamo avvicinarci alla gente. Che non deve vederci come nemici che fanno solo multe. Per questo, serve migliorare anche dal lato della comunicazione, che molto spesso non è solo forma ma sostanza”.

Mauro Vinciotti, da qualche giorno nuovo comandante della polizia municipale di Viterbo, si presenta: “Sono nato a Brescia nel 1965 (dove sono stato poco) da una famiglia perugina. Mio padre era dipendente di un ente statale e ho seguito il suo percorso lavorativo”.

Dopo la laurea in giurisprudenza nel capoluogo umbro, entra nella polizia locale. La sua traiettoria nella municipale prima di Viterbo: servizio a Perugia, poi comandante a Umbertide, quindi per dieci anni a Orvieto.



Viterbo è una novità per lei?

“Mi lega un rapporto affettivo con il capoluogo della Tuscia, che conosco da molti anni. Da quando a Perugia frequentavo molti giovani della provincia che facevano gli studi là”.



La città dei papi diventerà anche la sua casa?

“Ora abito a Orvieto con mia moglie, ma penso di stabilirmi qua”.



Quali sono i principali nodi che dovrà sciogliere?

“Sono appena arrivato, devo ancora conoscere bene la situazione. Intanto, ho trovato agenti con una grande professionalità e serietà, e amore per la divisa. Lo stesso amore che nutro io”.



Qualcosa che non c’è?

“Un ufficio stampa. O per lo meno, qualcuno che si occupi in modo specifico della comunicazione. Vede, noi abbiamo una nostra identità, siamo vigili urbani. E dobbiamo far sapere alla gente che non siamo contro di loro, ma lavoriamo per loro”.



Non ci sono pochi agenti nel vostro corpo?

“Siamo 52: pochi per una città ricca di manifestazioni di ogni tipo e di strutture commerciali”.

