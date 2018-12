Cenone della vigilia per 50 alla mensa Caritas

Saranno in cinquanta a mangiare alla mensa Caritas di porta San Leonardo per la sera della vigilia di Natale. Più quindici volontari che, oltre a preparare tutto e servire il pasto si siederanno al fianco di chi è in difficoltà.

Per una delle notti più importanti dell'anno la Caritas Diocesana di Viterbo ha preparato qualcosa di più di una cena, una vera e propria serata. Diverse ore dove stare insieme e anche passare in allegria il tempo.

L'apertura della struttura è stata fissata alle 19 e per dare il benvenuto agli ospiti ad accoglierli troveranno una tombolata con premi speciale. Alle 20 la cena, con menù a base di pesce. Antipasto con tartine, gnocchetti gamberi e zucchine, platessa gratinata con insalata e dolci vari. Dopo si continuerà fino alle 22.

(Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 24 dicembre 2018 - COMPRA L'EDIZIONE DIGITALE)