Arbitro colpito alla testa: partita sospesa

Un altro arbitro aggredito in campo, stavolta al campo comunale di Piansano, per una gara di terza categoria tra i locali dello United Alto Tuscia e gli ospiti del Real Graffignano.

A finire in ospedale, trasportato in questo caso addirittura da un’ambulanza, è stato l’arbitro Antonio Leonetti, 35 anni, con un passato da guardalinee in serie D.

Con le squadre sull’1-1, l'arbitro ha ammonito un giocatore di casa per proteste, poi lo ha espulso perché le proteste continuavano.

A quel punto il giocatore ha cercato di strappargli di mano il cartellino, poi gli si è scagliato contro e, benchè trattenuto da un compagno di squadra, lo ha colpito alla testa.

Mancavano circa 5' alla fine del primo tempo, ma l'arbitro ha fischiato la fine della partita.

Rientrato negli spogliatoi ha accusato un malore: è svenuto ed ha dato di stomaco.

Un'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale di Belcolle dove è stato trattenuto per accertamenti, poi la sera ha firmato ed è tornato a casa.

