Auto a gpl prende fuoco sulla superstrada

Hanno visto uscire dal fumo dal motore della loro auto, alimentata a gpl. Giusto il tempo di scendere dalla macchina e allontanarsi, che è avvenuta un’esplosione che ha distutto completamente l’auto.

Sono stati attimi di paura, la mattina di domenica 23 dicembre 2018, per gli occupanti di un'auto che viaggiava sulla superstrada Orte-Viterbo, all’altezza dell’uscita Viterbo sud, in direzione Vetralla, per l’esattezza al chilometro 67.

Immediatamente è partita la chiamata ai vigili del fuoco che sono arrivati in pochi minuti ed hanno spento il rogo.

La macchina, però, come detto è andata completamente distrutta.