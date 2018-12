Nuovo look per le strade cittadine

Asfalti nuovi in città. Concluso l’iter per l’affidamento dei lavori di rifacimento del manto stradale della arterie cittadine.

Interventi molto attesi dalla popolazione, giunti finalmente alla realizzazione dopo la programmazione delle opere pubbliche, importanti sia per la sicurezza della viabilità che per l’estetica della cittadina.

Conclusa, infatti, la procedura d’affidamento dei lavori per l’asfaltatura di vari tratti delle strade principali fortemente usurate. Circa cinquanta le ditte candidate alla realizzazione degli interventi in doppia suddivisione con l’elencazione delle vie interessate.

Sono dunque due i lotti affidati alle ditte che hanno vinto la manifestazione d’interesse. Il progetto esecutivo del primo lotto, relativo ai lavori al restyling del manto stradale e realizzato dagli uffici competenti, riguarda il tratto via Cassia Vecchia, via Dante Alighieri, via Fetoni e Strade Cappannacce per un importo a base d’asta di 130 mila euro.

Il secondo lotto, invece, comprende via Carpine e Corta di Bagnoregio sempre per un importo a base d’asta di 120 mila euro.

L’impegno economico complessivo ammonta quindi alla cifra di 250 mila euro, una somma finanziata con la Cassa depositi e prestiti.

