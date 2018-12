Scuola, i precari chiedono un concorso riservato

In Italia sono circa 250 mila, nella Tuscia superano i mille.

Sono i precari delle scuole secondarie con almeno tre anni di servizio alle spalle. Dopo lo smantellamento della legge 107, quella della cosiddetta Buona scuola, si trovano in una condizione di totale incertezza, in attesa del concorso ordinario senza corsie preferenziali annunciato dal ministro Bussetti. Eppure è da loro che dipende oggi il funzionamento delle scuole medie e superiori visto che, soprattutto nel Centro Nord, il numero dei supplenti equivale e a volte supera quello dei docenti di ruolo. E’ per questo che un’ottantina di precari viterbesi hanno deciso di mobiliarsi unendo le forze e lanciando un appello al governo perché bandisca un concorso riservato e abilitante.

“Siamo docenti precari della scuola secondaria che da anni prestano servizio negli istituti della provincia di Viterbo con le stesse mansioni e gli stessi obblighi dei docenti di ruolo ma non godendo degli stessi diritti”, esordiscono i supplenti autorganizzati. A loro, così come ai colleghi di tutta Italia, l’articolo 58 della legge di bilancio, quello che prevede appunto un concorso ordinario aperto a tutti i neolaureati, al momento dovrebbe riservare solo il 10% dei posti a disposizione.

Questa norma, secondo i precari viterbesi, non terrebbe assolutamente conto degli anni di servizio svolti e, quindi, dell’esperienza da loro maturata sul campo.

“Da anni – dicono - veniamo sfruttati con contratti a tempo determinato, da settembre a giugno, nonostante la Corte di giustizia europea abbia stabilito che ‘la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola sia contraria al diritto dell’Unione’. E’ quindi illegale l’utilizzo reiterato e immotivato dei precari che si trovano in un limbo lavorativo da anni, chiamata dopo chiamata, scuola dopo scuola. Nonostante siamo attualmente ritenuti idonei allo svolgimento delle stesse mansioni dei nostri colleghi di ruolo, tra cui la funzione di esaminatori per gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione, lo Stato sembra non attribuire alcun valore al servizio da noi finora prestato”.

L'articolo 58, a detta dei supplenti, avrà inoltre pesanti ripercussioni a livello sociale “in quanto noi insegnanti precari sosteniamo da anni le nostre famiglie con questo lavoro. Un’eventuale nostra esclusione, considerata anche l’età media del personale precario, comporterebbe serie difficoltà nel ricollocamento di noi docenti nel mondo del lavoro”.

I precari richiamano quindi il governo gialloverde alle proprie responsabilità e alle promesse della campagna elettorale, che prevedevano la loro stabilizzazione attraverso un percorso transitorio che avrebbe tenuto conto dell’esperienza maturata negli anni.

“Ricordiamo che dal 2014 non sono stati più previsti percorsi abilitanti (Ssis speciali o Pas) per i docenti di terza fascia con servizio, come invece è stato fatto per i colleghi che ci hanno preceduti – concludono - . Da quando è stata resa nota la bozza sulla revisione del sistema di reclutamento noi docenti stiamo vivendo in uno stato di profonda e ingiusta frustrazione. Il timore è quello di vedere vanificati gli sforzi e i sacrifici di tanti anni”.

Da parte sua la segretaria provinciale della Cisl Scuola, Brunella Marconi, esprime pieno sostegno alla mobilitazione dei precari viterbesi: “Le misure relative al reclutamento che il governo ha inserito nella legge di bilancio sono parziali e non risolvono i problemi che si trascinano da anni – dichiara la Marconi -. Noi proponiamo che i precari con più di tre anni di servizio vengano inseriti in una graduatoria apposita, dalla quale attingere ogni anno per il 50% delle nuove immissioni in ruolo, lasciando il restante 50% ai vincitori di concorso presenti nelle graduatorie di merito”.