Noleggiatori viterbesi in piazza a Roma in difesa del lavoro

Questa mattina nella capitale migliaia di noleggiatori con conducente (i cosiddetti Ncc) insieme ai loro familiari, provenienti da tutta Italia, scenderanno in piazza Della Repubblica per far sentire la loro voce.

In questa situazione così critica e drammatica sono coinvolti purtroppo anche noleggiatori viterbesi.

“Sono più di venti anni- spiega il signor Roberto civitonico doc- che esercito con dignità, professionalità e sacrificio questa attività lavorativa. Adesso la mia impresa rischia di sparire da un momento all’altro. Davanti a me c’è solo il buio e la paura di rimanere senza lavoro e senza la possibilità di poter mantenere la mia famiglia”.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 18 dicembre 2018