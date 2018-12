"Il sapore dei mandarini" in scena al Teatro Boni

Domenica 23 dicembre 2018 alle ore 17.30, la stagione del Teatro Boni di Acquapendente diretta da Sandro Nardi propone "Il sapore dei mandarini", scritto e diretto da Enrico Maria Falconi, con Ettore Falzetti, Barbara Russo, Caterina Fasulo, Ramona Gargano, Andrea Stendardi.



I mandarini ormai non hanno più lo stesso sapore per Renato, borghese in pensione che, per sentirsi meno vecchio, ha sposato una giovane russa in carriera, Anastasia, della quale è pazzamente geloso. Per amore è costretto a tollerare la presenza in casa della sorella di lei, Leila, donna disinibita e spregiudicata. Fortunatamente Renato trova conforto nel suo hobby, la modellistica militare, e nel tenero affetto di una figlia avuta da un precedente matrimonio, Giulia, che amoreggia con un meccanico che ha l’officina proprio vicino casa, Marco.

Dopo "Il sapore dei mandarini", il Teatro Boni di Acquapendente dà appuntamento al 31 dicembre per la serata di San Silvestro a teatro, con cena e spettacolo della Banda Osiris. Un modo speciale e originale di trascorrere l'ultimo dell'anno.