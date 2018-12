Sgarbi mediatore tra Salvini e Mimmo Lucano

Il modello Riace che fa scuola nel mondo. Per l’umanità espressa. Per la fratellanza che ha un’autonomia rispetto alle leggi. Solidarietà che la politica deve prendere in seria considerazione quando si deve trattare una materia delicata e determinante come l’immigrazione (e l’accoglienza e l’integrazione).

Questa la base della scelta di Vittorio Sgarbi sindaco di Sutri. Il quale, con i colleghi di Capranica e Oriolo Romano, domenica 16 dicembre 2018 ha dato la triplice cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, il collega di Riace sospeso dalla carica di primo cittadino per le note vicende sulla gestione dell’accoglienza nel comune calabrese. Gestione messa sotto la lente d’ingrandimento dalla magistratura.

Ma perché Sgarbi, e i colleghi di Capranica Pietro Nocchi (anche presidente della Provincia di Viterbo) e Oriolo Romano, Emanuele Rallo, hanno omaggiato Lucano? “Perché quello di Riace è un modello ricco di umanità e cristianesimo”, ha detto Sgarbi. Non a caso, il titolo dell’incontro è “Un modello cristiano di convivenza, Riace”. Che racchiude quanto detto durante la celebrazione al teatro Tef di Capranica, il teatro della Francigena. Scelto per la portata simbolica della famosa Via dei pellegrini. Che venivano accolti nel loro cammino da Canterbury a Roma.

Sgarbi e lo stesso Lucano hanno provato a depurare l’avvenimento dal peso della politica, e delle polemiche: “Lucano potrebbe diventare un leader della sinistra?”, chiedono al sindaco sutrino. “Il campo giusto non è la sinistra ma l’umanità”, è la risposta. Ma se la politica esce dalla porta, subito dopo rientra dalla finestra: “Io lo candiderei alle elezioni europee, ma lui non credo lo voglia”, aggiunge Sgarbi.

