Arbitro aggredito e insultato, l'Aurora si difende: "Nessuno lo ha toccato"

Alcune sue decisioni in campo, ancorché vivacemente contestate, saranno pur state discutibili. Ma qualunque sia il giudizio tecnico sul suo operato, nulla potrà mai giustificare quello che è successo all’arbitro Farahne Salah Eddine, 17 anni, da Vetralla, sabato a margine di Aurora Viterbo-Virtus Marta, finita 2 a 3, Seconda categoria A, scenario il campo della Quercia.

A fine gara il giovane fischietto è stato circondato e aggredito dai giocatori di casa, malgrado la protezione dei dirigenti locali, con insulti pesantissimi, anche a sfondo razziale.

Lui, terrorizzato, si è prima rinchiuso nel suo spogliatoio, poi ha preso la via del pronto soccorso di Belcolle dove, nella serata di sabato, ha raccontato di essere stato colpito da un calcio, tornandosene a casa con un referto di 6 giorni di prognosi.

Rispetto alla ricostruzione della vicenda, però, l'Aurora Viterbo si difende: "Sulle accuse di razzismo dico solo che la nostra società l’anno scorso ha stretto un accordo con un centro d’accoglienza per far allenare con noi 10 ragazzi di colore. E’ falso poi che l’arbitro sia caduto e sia stato colpito - sostiene il presidente della società viterbese, Roberto Troncarelli - io stesso l’ho scortato fino allo spogliatoio. Anch’io l’ho visto sconvolto: forse ragazzi così giovani non reggono la pressione. Violenze? Pronti a querelarlo se getterà discredito sulla nostra società".

