In ginocchio davanti a Chiara: "Mi vuoi sposare?"

Stavolta è rimasta senza parole. E per una come lei, cui certo la presenza di spirito non manca, è sicuramente una notizia.

A Chiara Frontini, però, l'emozione è durata lo spazio necessario a sentire il groppo in golo, per poi pronunciare quello che tutto il PalaMalè voleva sentir dire, ovvero il fatidico "sì".

E' successo nel pomeriggio di sabato 12 dicembre quando la piùà "barricadera" dei consiglieri comunali, irriducibile avversario del sindaco Arena fino al ballottaggio, lo scorso giugno, aveva accettato di sfilare, vestita da sposa, per uno scopo benefico, ovvero raccogliere fondi per l'Admo.

Ebbene, appena concluso la sfilata, davanti alla Frontini si è presentato lo storico fidanzato, Fabio Cavini, che le si è inginocchiato davanti e, mostrandole un anello, ha chiesto la sua mano. Lì in mezzo, davanti a tutti.

Tutto molto bello ed emozionante. Con ovazione finale dagli spalti del palazzetto quando ha risuonato, via microfono, l'attesissimo "sì".