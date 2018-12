Niente contributi regionali per il Natale tarquiniese

Il Natale tarquiniese resta a secco di contributi regionali. Se nel 2017 il progetto presentato dall’amministrazione Mencarini era sprofondato nei bassifondi della classifica con un punteggio bassissimo per via dell’esclusione del Presepe vivente, quest’anno va ancora peggio.

Il progetto presentato dall’assessore Martina Tosoni entro il 13 settembre 2018, finisce nella graduatoria delle domande non ammesse, ovvero di quelle domande neanche prese in considerazione per errori formali nella presentazione.

Una pessima figura dunque: mentre altri Comuni riescono ad ottenere importanti elargizioni per sostenere le proprie manifestazioni Tarquinia resta indietro anni luce.

Come si legge negli allegati alla Deliberazione numero 115 del 31 luglio 2018 dell’ufficio di Presidenza della Regione Lazio, la domanda è dichiarata inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione se presentata da soggetto diverso da quelli indicati nel bando, se la data di avvio e di conclusione dell’iniziativa non è conforme alla disposizione del bando, se pervenuta oltre il termine di presentazione o con modalità diverse da quella indicata, se priva della scheda progetto o delle firme o della documentazione prevista.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 15 dicembre 2018