All'Aeroporto Fabbri Babbo Natale arriva in elicottero

Babbo Natale scende dall’elicottero, per la gioia dei bambini dei militari di Viterbo e dintorni. E’ andata in scena ieri presso l’aeroporto “Fabbri” la sesta edizione di “Babbo Natale con le ali”.

Lo scopo dell’evento organizzato dall’Aviazione dell’Esercito era quella di riunire tutte le famiglie dei militari per le festività natalizie e raccogliere fondi per alcune organizzazioni locali.

Protagonisti del simpatico pomeriggio sono stati i bambini che, increduli nel vedere Babbo Natale scendere da un elicottero CH 47-F con la sua slitta carica di doni, hanno trascorso queste ore di clima natalizio con gioia, tra gonfiabili, giochi di animazione, trucca bimbi e per la prima volta quest’anno, si sono anche potuti cimentare in una simulazione di volo grazie al dispositivo itinerante “Rolfo” allestito per l’occasione.