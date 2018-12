Poste, poco personale e lunghe file

Venerdì pomeriggio all’ufficio centrale di via Ascenzi a Viterbo c’è scappata quasi una sommossa. Utenti in coda per ore nei due soli sportelli aperti, su un totale di 12, al colmo dell’esasperazione hanno sbottato minacciando di chiamare i carabinieri. Solo a quel punto è saltato fuori un terzo operatore per smaltire le file.

Lo scorso mese di luglio a sbottare contro i disservizi e le code interminabili nell'ufficio postale di Fabrica di Roma era stato il sindaco Mario Scarnati, con una lettera di fuoco alla direzione generale di Poste italiane, al prefetto e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. D

a allora sono passati cinque mesi, le ferie sono finite da un pezzo ma in molti degli 85 ufficiali postali della provincia di Viterbo, come dimostra il caso di ieri a Viterbo, i disservizi a causa della carenza di personale agli sportelli continuano. Ne sa qualcosa anche il presidente della Confconsumatori Antonio Nobili, che da mesi sta raccogliendo le proteste di decine e decine di utenti di tutta la provincia, sempre più esasperati dalla situazione. Il personale in forze agli uffici, a quanto pare, non è sufficiente a far fronte al volume di utenza. Secondo la Slc Cgil sarebbero almeno una cinquantina gli sportellisti che mancherebbero all'appello in provincia di Viterbo a causa del mancato turnover.

Sono tanti, secondo Nobili, i casi in cui all'interno dell'ufficio postale resta aperta al pubblico una sola postazione con un solo operatore: “Ovviamente ciò crea enormi disagi al consumatore e alle tante persone anziane che si ritrovano a dover restare in coda molte ore”, sottolinea il numero uno della Confconsumatori.