Anziana salvata da una truffa mentre ritira i soldi

Sventata truffa da 4.900 euro ai danni di un’anziana: è stata la prontezza del personale della banca in cui si era recata a ritirare i soldi a impedire che il raggiro “dell’avvocato” andasse a segno.

E’ successo a Nepi nella mattinata di mercoledì: la signora P.I., ultraottantenne, affaticata, agitata e confusa, si è recata nel suo istituto di credito chiedendo di prelevare 4.900 euro a causa di una disgrazia.

Fortunatamente per la signora il personale della banca ha domandato all’anziana la destinazione dei soldi, il motivo che l’aveva spinta a voler prelevare una così ingente somma di denaro. A

Alla risposta che i soldi sarebbero serviti per suo nipote, vittima di un gravissimo incidente, fermo in autostrada, il personale ha capito tutto, ha spiegato alla signora che stava cadendo in una trappola e ha allertato i carabinieri.