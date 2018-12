Un convitto per gli studenti pendolari

Creare un convitto per gli studenti che frequentano i vari indirizzi di studio offerti dall’istituto di istruzione secondaria Vincenzo Cardarelli sfruttando le strutture oramai cadute nel degrado più totale alle Saline di Tarquinia.

La proposta arriva dal dirigente scolastico Laura Piroli. “Alle Saline abbiamo i fanghi quindi potremo diventare una città termale. Ma non solo. Io voglio parlare anche di una Tarquinia didattica - spiega la dirigente scolastica - e la nostra scuola ha otto indirizzi: abbiamo il classico, scientifico e quattro tecnici e nello specifico turismo, geometra, amministrazione finanza e marketing e agraria. Quest’ultimo non è soltanto collegato alla coltivazione della terra; agraria è produzione e trasformazione dei prodotti agricoli ma anche produzioni animali tra cui c’è anche l’itticoltura. Noi abbiamo una risorsa come l’università degli studi della Tuscia presente sul nostro territorio e non possiamo farci scappare l’opportunità di collaborare in maniera sinergica”.

Ed ecco allora la proposta.

“Io vorrei realizzare un convitto a Tarquinia. Noi abbiamo questo istituto importante che è il Cardarelli. - conclude Laura Piroli - e siamo in un punto del territorio che è difficilmente collegato dal trasporto extraurbano.